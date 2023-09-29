В Москве наградили победителей нацпремии в области журналистики «ФИНКОР»

Лауреатов второй национальной премии в области журналистики по экономике и финансам «ФИНКОР» наградили в столице. Церемония прошла 29 сентября в рамках Московского финансового форума.

Работы соискателей оценивали по 6 критериям. Всего в этом году заявки на конкурс подали почти 300 журналистов из 155 редакций российских средств массовой информации.

«Писать интересные материалы про экономику и финансы достаточно сложно. Это требует высокого профессионализма и вовлеченности. И только благодаря этим качествам и, безусловно, таланту журналисты находят слова и формы, позволяющие сделать эти темы интересными для широкой аудитории, — прокомментировала замначальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова. — Мы сейчас переживаем не самое простое экономическое время, и чем более объективной, корректной и оперативной информацией обладают люди, тем более взвешенные и экономически эффективные решения они принимают. Это положительным образом влияет на их личное благополучие и в целом на экономику региона и всей нашей страны».

С помощью нацпремии правительство стремится повысить интерес к теме финансов и экономики как среди и опытных, и начинающих журналистов. «Сфера сложная, но интересная — для кого-то это станет профессиональным вызовом, кто-то уже нашел себя в финансовой тематике. Сегодня мы награждаем журналистов, которые могут просто и увлекательно рассказать о сложных вещах, показать, как важно быть финансово грамотным, объяснить, как противостоять мошенникам или безопасно заниматься инвестициями», — сказала директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина РФ Ирина Кашунина.

По результатам голосования жюри победителем в направлении «экономика» стал Кирилл Каштанов («Российская газета»), Константин Цыганков (телеканал Москва 24), Артем Буфтяк (Россия сегодня), Елизавета Царицына (ТАСС), Элеонора Павловская (РИА Новости Крым). А в направлении «финансы» первое место заняла Юлия Кузнецова (журнал «Главбух»), Инесса Потапова (национальная радиокомпания Чувашии), Ольга Кадникова (Радио России Кузбасс), Анна Смирнова (РИА Недвижимость), Виктория Александрова («Армавирский собеседник»).

Добавим, что в этом году появилась новая номинация — «Телеграм-каналы», цель которой вдохновить и поощрить тех, кто пишет об экономике и финансах. В направлении «экономика» победил тг-канал Bitkogan (автор проекта – Евгений Коган), в направлении «финансы» — тг-канал «Нескучные Финансы» (автор проекта — Ольга Младенцева).

Напомним, премия организована в 2022 году по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с министерством финансов России. Стратегический партнер премии — союз журналистов России, аналитический партнер — научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ, вольное экономическое общество России, «Вместе медиа».

Информационные партнеры: журнал «Эксперт» и национальная служба новостей.