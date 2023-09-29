В октябре в Москве стартует седьмой сезон экскурсий по столичным фабрикам и заводам

Седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» пройдет со 2 по 20 октября. Мероприятия приурочили ко Дню московской промышленности. Посетители посетят фабрики и заводы столицы, примут участие в мастер-классах, мини-квизах, а также получат подарки от городских производителей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В этом сезоне для гостей будут доступны около 140 экскурсий по цехам 30 производств косметической, пищевой, кабельной, оптической и другой продукции. Кроме того, состоится более 40 мастер-классов пяти видов: от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики, уточнил глава департамента. Кроме того, участники впервые смогут посетить завод отечественного автопрома «Москвич», где увидят легендарные автомобили, в том числе электрокары «Москвич 3е».

Горожане также познакомятся с подъемниками компании «Мослифт», тормозными системами для железнодорожного транспорта «Элтеза», работой вентиляционной фабрики «Галвент» и кабельного завода «Москабельмет», продукция которых установлена в домах и социально значимых объектах по всей стране.

Экскурсанты также побывают на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например на заводах BRandICE, «Очаково», «Френчкисс», «Бабаевский» и других.

Жители и гости столицы смогут получить памятные подарки, если верно ответят на четыре из пяти вопросов в мини-викторине в конце экскурсий.

Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.

За пять лет работы проекта «Открой#Моспром» провели более 2 тыс. экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Так, у проекта уже семь наград.