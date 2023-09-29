В США рассказали, чем завершится российская спецоперация на Украине

Журналист американского издания The New York Times Дэвид Френч в своей статье рассказал, чем завершится российская специальная военная операция (СВО) на Украине.

По его мнению, если Киев вовремя не остановится и продолжит своё контрнаступление, то его ждёт катастрофическое поражение.

Как пояснил автор публикации, командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами.

«Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны, – пишет Френч. – Немецкая армия тогда наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало её уязвимой».

Журналист The New York Times отмечает, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ.

«Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над США», – резюмировал Френч, добавив, что в самом лучшем для Киева случае СВО завершится «корейским сценарием, когда чередование атак и контратак с обоих сторон превратится в статичную оборонную линию.

Как ранее писал «Эксперт», офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) заявил, что Киев потерпит поражение в спецоперации после неудачного контрнаступления ВСУ.