Сбер на пороге важного решения

Глава Сбера Герман Греф сообщил, что банк изучает вопрос о выкупе своих акций у недружественных нерезидентов, правда, только. «Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов»,— заявил он «Интерфаксу».

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Ранее некоторые аналитики называли Сбербанк в числе эмитентов, которые могут выкупить свои акции.

При этом ГерманГреф не сообщил, какой частью уставного капитала Сбера владеют иностранные инвесторы. Но в апреле он говорил, что доля нерезидентов в капитале крупнейшего российского банка «существенно сократилась, примерно составляет около одной трети».

В настоящее время число выпущенных акций Сбера равняется около 21,587 млрд. Если предположить, что Сбер решится выкупить 20% своих акций за половину их рыночной стоимости, то есть примерно по 130 руб. за штуку, то на эту операцию банку понадобится около 561 млрд руб.

Такие деньги у него есть – только за 8 месяцев этого года он заработал почти 1 трлн чистой прибыли.

Но иностранным инвесторам, продавшим акции Сбера, придется дать возможность купить и репатриировать валюту на сумму около 561 млрд руб. Это большая сумма для российского валютного рынка: она примерно соответствует недельному обороту пары доллар/рубль расчетами «завтра».

При этом стоит учитывать, что примерно половину объемов торгов составляют операции спекулянтов и арбитражеров, которые реальную валюту не получают и из страны не вывозят.

В последние дни на валютном рынке наметилось очень хрупкое равновесие, которое уже сегодня стало смещаться в сторону ослабления рубля. Поэтому появление дополнительного спроса на доллары может резко обрушить курс рубля.

С большой долей уверенности можно предположить, что Сбер не получит разрешения властей на выкуп своих акций до тех пор, пока предложение иностранной валюты на Московской бирже не будет сильно превалировать над спросом на нее. И пока никаких предпосылок для этого не видно.

Впрочем, не исключено, что будет придумана какая-нибудь схема, чтобы и Сбер выкупил свои акции у недружественных нерезидентов, и курс рубля не пал.

Для сравнения, «Магнит» в середине сентября объявил о завершении выкупа 21,5% своих акций на сумму 48,5 млрд руб. Решение было объявлено в середине июня.

Некоторые аналитики летом отмечали, что одной из причин падения рубля как раз и является спрос на валюту со стороны тех инвесторов из недружественных стран, которые продали акции «Магнита».

Но нынешняя слабость рубля совершенно не означает, что разрешения властей на подобную сделку не получит «Лукойл». Ранее нефтяная компания заявила, что намерена выкупить до 25% своих акций у нерезидентов, российские активы которых заблокированы. Объем такой сделки может превысить 1 трлн руб.

Однако «Лукойл» является экспортером, и может направить на операцию свою валютную выручку и резервы, не создавая избыточной нагрузки на рубль.

Если Сбер все-таки решится на выкуп своих акций и получит на это разрешение, то данная новость станет мощным катализатором для роста акций крупнейшего российского банка, особенно если выкупленные акции будут погашены. Это приведет к увеличению доли прибыли на одну акцию и, соответственно, росту размеров получаемых инвесторами дивидендов.

При таком сценарии бумага может подорожать с нынешних 260 руб. примерно вдвое.

Инвесторы позитивно отреагировали на сегодняшние слова Грефа. На пике акции Сбера росли на 1,9%, но затем растеряли половину успеха из-за начавшейся фиксации прибыли по всему спектру бумаг.