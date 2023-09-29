Японцы решили не допустить введения запрета на импорт своих морепродуктов в РФ

Власти Японии прилагают усилия, чтобы предотвратить введение Россией запрета на импорт японских морепродуктов из-за опасений вокруг сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Итиро Миясита.

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«Мы продолжаем передавать России максимально прозрачную информацию. Мы хотим еще раз подчеркнуть наши доводы о безопасности и приложить усилия, чтобы ограничения на импорт морепродуктов не были введены. Мы призываем российскую сторону придерживаться подхода, основанного на научных данных», — заявил Миясита.

По данным Kyodo, в 2022 году Япония экспортировала в Россию морепродукты на сумму 280 млн иен ($1,8 млн), что составляет 0,1% от всего объема.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Окончательное решение по этому вопросу в России намерены принять после переговоров с японской стороной.

Сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий, произошел 24 августа. В этот же день Главное таможенное управление КНР ввело полный запрет на импорт морепродуктов из Японии.

Как пояснил ТАСС руководитель тихоокеанского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк, сбрасываемые с «Фукусимы-1» воды не выносятся напрямую в российскую акваторию и могут достигнуть ее после смешивания в Тихом океане не ранее чем через семь-десять лет.

