Закрытие правительства США раскроет силу биткоина

Исторически биткоин вел себя как очень рисковый актив, но в этом году что-то начало меняться: он все чаще не падает при росте доллара и растет при его снижении. Быки видят в этом залог взлета биткоина – и возможность проверить это, вероятно, появится уже в эти выходные.

Статья по теме: Час «X» для правительства США наступит через три дня

Хотя криптоэнтузиасты всегда любили сравнивать биткоин с золотом или резервными валютами, на деле, он вел себя совсем не как защитный актив. Так, при росте курса доллара он обычно падал, а с S&P 500 и Nasdaq, напротив, его корреляция была довольно высока.

Однако этой весной что-то начало меняться. На фоне банковского кризиса в США в марте доллар пошел вниз, а биткоин вверх – за месяц после банкротства SVB он подскочил примерно с $20 тыс. до $30 тыс. Индекс доллара за тот же период упал на 5%.

«На самом деле мы тогда рассматривали биткоин как своего рода страховку от дальнейших банковских проблем, - рассказывал Bloomberg генеральный директор FRNT Financial Стефан Уэллетт. – Будет очень интересно посмотреть, будет ли и далее рынок поднимать курс биткоина в периоды экономической и финансовой неопределенности в США».

Вопрос, собственно, в том, может ли и в самом деле отношение рынка к старейшей криптовалюте измениться настолько, что она приобретет признаки защитного актива. Криптоэнтузиасты верили в возможность такого сценария всегда, напоминая к месту и не к месту, что потенциальное предложение биткоина ограничено настолько, что даже золото с ним не сравнится. Но жизнь пока это не подтверждала.

Однако, возможно, что часть ответа на этот вопрос была получена в последние 11 недель, когда индекс доллара с необычной монотонностью рос от минимума до максимума года. Биткоин немного просел, но большую часть этого времени оставался практически стабильным – правда, по меркам криптовалют.

Он совершал колебания около $26 тыс., c периодическими подскоками до $27-28 тыс. Вчера, он, например, в моменте прибавлял более чем 3%, коснувшись $27,49 тыс.

Между тем тот же S&P 500, как и положено в такой ситуации рисковому активу, с июля в целом снижался, а в сентябре падение индекса широкого рынка еще и ускорилось. На этой неделе он выходил на минимум с июня. Падали акции и по всему миру: только вчера мировой индекс акций MSCI All Country World прервал серию из девяти торгов подряд, закрытых в минус.

И по данным IntoTheBlock, ярко выраженная корреляция биткоина с S&P 500 и Nasdaq 100 теперь превратилась в отрицательную. С индексом доллара ситуация была обратной: сильная негативная корреляция обернулась слабо положительной.

Конечно, никто не сможет сказать, означает ли это, что биткоин и в самом деле превращается в «тихую гавань», подобную золоту. Для того чтобы утверждать такое, требуется опыт многих лет, если не десятилетий – а биткоину всего-то идет пятнадцатый год.

Но в то, что эти факты, как и говорят сейчас быки, могут свидетельствовать о внутренней силе актива и перспективах взрывного роста при изменении внешних обстоятельств, поверить можно. Проверить же это, вероятно, удастся очень скоро.

Ближайшая возможность имеет все шансы возникнуть еще до конца этой недели. В выходные – если, конечно, республиканцы и демократы чудом не договорятся – состоится закрытие правительства США. По всем прикидкам, это будет негативное для курса доллара событие.

Вероятно, будет давить оно и на акции. И у биткоина, который, как известно, торгуется не только в будни, будут все шансы проявить себя.

«Мы ожидаем, что остановка окажет давление на доллар, особенно после его недавнего укрепления, и в то же время окажет существенное влияние на экономический рост в четвертом квартале, – заявил Bloomberg руководитель отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл. – В некоторых аспектах этот сценарий напоминает тупиковую ситуацию с потолком долга, возникшую ранее в этом году, что в конечном итоге привело к росту цен на биткоины».