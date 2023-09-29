Достижения ВСУ незначительны, а отсутствие сильной поддержки со стороны стран Запада передает инициативу в руки Москвы.

Об этом в статье для издания Handelsblatt, выдержки из которой публикует РИА Новости, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

«Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления украинская армия так и не смогла добиться никакого значительного прорыва», – подчеркнул он.

Кроме того, отмечает эксперт, ВСУ с огромным трудом и большими потерями удается прорвать отдельные места российской линии обороны, а какие-либо значительные победы не были одержаны.

«Украина получает недостаточно военной техники, а отсутствие эффективной системы ПВО делает её критически важную инфраструктуру легкой мишенью для российской армии», – резюмировал Райснер, добавив, что Европа вот-вот упустит момент, «когда ситуация полностью склонится в пользу русских».

Как ранее писал «Эксперт», американский журналист Джексон Хинкл сообщил Зеленскому, чем для Украины завершится СВО. По его мнению, произойдёт это на условиях Москвы с неминуемой потерей «незалежной» новых городов и территорий.

