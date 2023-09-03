Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«Сегодня в 14:05 мск пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента. На борту — экипаж миссии Crew-6: космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади», — сообщили в корпорации.

Первоначально отстыковка была намечена на 1 сентября, но она дважды переносилась из-за погодных условий в районе приводнения у побережья американского штата Флорида. Сейчас приводнение планируется на 07:17 мск 4 сентября.

Федяев прибыл на МКС 3 марта. Он стал вторым космонавтом, отправившимся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. В октябре 2022 года в составе экипажа миссии Crew-5 туда прибыла Анна Кикина, которая покинула МКС в марте 2023-го.