Медведев обвинил власти Японии в новой милитаризации страны

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта страна должна извлечь уроки из истории и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, чтобы не допустить нового конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого в России Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

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«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец. В Японии при поддержке американских кураторов активно расширяется военная инфраструктура, идут закупки иностранного вооружения, в том числе и наступательного, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, проходят войсковые учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует ТАСС Медведева.

Он также подчеркнул, что Япония должна извлечь уроки из истории, в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, отказаться от милитаристских планов во благо собственного народа и сделать все, чтобы не разгорелся пожар нового мирового конфликта.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на попытки Токио «переписать историю, оправдать военные преступления и обелить их виновников», а также оказать поддержку очередному нацистскому режиму на Украине. Он пообещал, что Россия «будет стремиться положить конец этой практике».

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.