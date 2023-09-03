Минобороны сообщило об успешных ударах по одесскому порту

За прошедшие сутки российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 119 районах проведения спецоперации. По хранилищам топлива в порту Рени на реке Дунай в Одесской области нанесен групповой удар с помощью беспилотников, в результате которого все назначенные объекты были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в небе над Запорожской областью был сбит украинский истребитель МиГ-29.

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«Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, были отражены шесть атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 250-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении были успешно отражены три атаки ВСУ в районе Работина и Вербового, ликвидировано свыше 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артсистемы М777, три американские гаубицы М119, три орудия Д-30 и три полевых склада боеприпасов. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 125-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении противник потерял около 50-ти военнослужащих и два пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР ликвидирован пункт управления беспилотниками. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку «Krab» и артсистему М777. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 60-ти украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также, в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Днепровское уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

Российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM производства США. Уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотника. Кроме того, российские истребители сбили в небе над Запорожской областью МиГ-29 ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

