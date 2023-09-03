Москва компенсирует инвесторам часть вложений в высокорисковые проекты

Венчурные инвесторы, вкладывающие свой капитал в перспективные высокотехнологичные, но и высокорисковые бизнес-проекты, смогут вернуть 50% инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. О новой мере финансовой поддержки от властей столицы сообщается на сайте мэра Москвы.

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«Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы — участники Московского инновационного кластера. Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант — до 10 миллионов рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для получения субсидии стартап тоже должен соответствовать ряду требований. Участник Московского инновационного кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний. Доля участия каждого из юрлиц в уставном капитале участника кластера не должна превышать 50%. Доля участия инвестора в уставном капитале участника кластера в течение 12 месяцев до дня подачи заявки не должна превышать 15%.

«Москва является крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России. В 2022 году здесь заключили 121 сделку на $660,2 млн. В условиях санкционного давления начинающие предприниматели потеряли доступ к такому источнику финансирования, как зарубежные венчурные фонды. Стратегическую значимость приобретают отечественные венчурные инвесторы. В январе — июле 2023 года на сделки с их участием пришлось 73,3% объема венчурных инвестиций в Москве, а в сделках ранних стадий доля бизнес-ангелов достигает 90%», — уточнили в столичной мэрии.

