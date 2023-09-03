ООН выступила с новыми предложениями для возобновления зерновой сделки

Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия. Также в международной межправительственной организации предлагают начать работу по оценке ущерба, нанесенного аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», решить проблему со страхованием российских судов, перевозящих продовольствие, и переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на осведомленные источники.

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«В пакете предложений есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов, по которым доставлялся аммиак. Инспекция необходима для облегчения поставок российского аммиака на рынки», — сообщает издание.

Кроме того, как пишет Sabah, имеется проект по доставке российского зерна, переработанного в Турции, в нуждающиеся страны. Этот процесс планируется осуществлять при финансовой поддержке Катара. Такую инициативу ранее предложила Россия. По информации турецких источников, в предложениях ООН есть и вариант решения проблемы со страхованием российских судов, перевозящих продовольствие.

О том, что Организация Объединенных Наций предложила переподключить Россельхозбанк к SWIFT и снять часть санкций, помимо Sabah, сообщило ранее и турецкое агентство Anodolu.

Ситуация вокруг зерновой сделки, как ожидается, будет обсуждаться на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 4 сентября в Сочи.