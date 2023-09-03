Почти 1,7 тысячи москвичей воспользовались чат-ботом «Свободный доступ»

Почти 1,7 тыс жителей Москвы сообщили властям о незаконных парковках и самозахвате общественных пространств через специальный чат-бот с момента его запуска в прошлом году. Об этом сообщил 2 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, проект под названием «Свободный доступ» запустила в мессенджере «Телеграм» государственная инспекция по недвижимости совместно с городским департаментом информационных технологий. В числе нарушений, о которых можно сообщить (и их потом проверят специалисты) — шлагбаумы, заборы, парковочные столбики, барьеры и полусферы.

«Сервис упрощает сотрудничество жителей города с органами контроля и позволяет оперативно восстанавливать доступ к общественным пространствам, который был ограничен незаконно, — отметил Владимир Ефимов. За первые 7 месяцев 2023 года свои обращения через чат-бот направили 532 жителя города, в результате специалисты подтвердили 125 нарушений».

Чаще всего сервисом пользовались жители ЦАО, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.