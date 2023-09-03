Россия вдвое нарастила закупки бразильских лекарств

За семь месяцев текущего года поставки в Россию фармацевтической продукции из Бразилии выросли более чем в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данных бразильской службы статистики. Такую динамику почти полностью обеспечили инсулиновые препараты.

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Так, в январе-июле объем фармзакупок в деньгах составил $3,8 млн против $1,7 млн в 2022 году, в натуральном выражении показатель практически сравнялся с максимумом, зафиксированном в 2010 году.

«Поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в Россию действительно сильно выросли. Динамику практически полностью обеспечили инсулины компании "Ново-Нордиск", которые локализованы в этой стране. Речь идет о препаратах: "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид», — пояснил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Кроме того, по его словам, значительно выросли закупки бразильских средств для гигиены полости рта и зубов, включая пасты, а также эфирных масел и душистых смесей.

