Специалист назвал четыре риска эксплуатации беспилотников в России

Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов на текущий момент в России сопряжена с рядом рисков, среди них — недостаточная безопасность и даже неприятие обществом. За счет технологических и нормативных мер эти риски можно снизить до приемлемого уровня, рассказал РИА Новости гендиректор научно-исследовательского центра «Аэроскрипт» Владислав Шифрин.

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«Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность, опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом», — рассказал Шифрин.

Работа по минимизации этих рисков, по его словам, ведется пока посредством эксплуатационных ограничений БПЛА. Речь идет об ограничении интенсивности, сложности движения, типов используемых беспилотников и их оснащенности. Он отметил, что ограничения используют обычно, когда технологии не позволяют достичь приемлемого уровня рисков. Специалист указал, что управление рисками эксплуатации дронов не подразумевает участия человека только в том случае, когда для этого созданы достаточно зрелые технологии и нормативная база.

«НИЦ "Аэроскрипт" работает над созданием специализированной системы управления рисками. Она будет автоматизированной и предусматривать формулирование целей управления рисками в цифровом виде для всех категорий рисков, требований к характеристикам и ограничениям, нормативной базы. Технологически первый облик системы управления рисками может быть реализован к 2025 году», — уточнил Шифрин.

