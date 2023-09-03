Спрос на работников в нефтегазовой отрасли РФ вырос почти в полтора раза

Спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли за восемь месяцев текущего года вырос на 43% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Наиболее дефицитными кадрами стали слесари, сварщики и машинисты, говорится в исследовании платформы HeadHunter.

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«За январь-август 2023 года компании из отрасли "Нефть и газ" открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года — то есть спрос на персонал в этой отрасли вырос почти в полтора раза. Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске (по 3%)», — сообщается в исследовании, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По данным сервиса, помогающего найти работу и подобрать персонал, самыми востребованными специалистами в российских нефтегазовых компаниях являются водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесари и машинисты (по 4%), инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы (по 3%), электромонтажники, разнорабочие, технологи, инженеры ПТО, инженеры по охране труда и токари (по 2%). Так, на вакансию токаря, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме, слесаря — 1,5, сварщика — 1,6, разнорабочего — 1,8, продавца — 1,8, машиниста — 1,8, электромонтажника — 2. Наибольший дефицит специалистов в сфере «Добыча сырья» наблюдается в Хабаровском крае (одно резюме на вакансию), Амурской области (1,2), Якутии (1,3), Хакасии, Приморском и Камчатском краях (по 1,4).

Аналитики HeadHunter также сообщили, что средний диапазон предлагаемых зарплат в компаниях нефтегазовой отрасли составляет 50 000 — 126 437 рублей. Заработок свыше 150 тыс. рублей в месяц предлагают сварщикам, водителям, токарям и машинистам. Больше всего заработать можно в ЯНАО (97 701 — 172 414 рублей), Якутии (91 954 — 160 920 рублей) и Иркутской области (74 713 — 162 000 рублей).

