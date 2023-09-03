Ученые предупредили о смертельно опасных последствиях приема витаминов С и Е

Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, стимулируют рост новых кровеносных сосудов в раковых образованиях, ускоряя их распространение. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и привели доказательства, что прием антиоксидантных добавок, когда в них нет необходимости, несет потенциальный риск. Их работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Investigation.

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Ученые провели эксперимент на мышах. У одной группы была обычная форма рака легких, а вторым пересадили раковые клетки человека. Затем в питьевую воду им начали добавлять витамины С, Е и N-ацетилцистеин, причем дозировки с каждым разом увеличивались, чтобы добиться превышения нормы содержания антиоксидантов в организме.

В итоге авторы исследования обнаружили связь между дозой витаминов и скоростью появления кровяных сосудов в онкологических образованиях: чем выше была доза, тем быстрее появлялись сосуды. Причем, это подтвердилось в обеих группах мышей. Ученых объяснили это тем, что белок ВАСН1, содержащийся в добавках, запускает процесс образования кровеносных сосудов, когда в организме падает уровень свободных радикалов.

«Не нужно бояться антиоксидантов, содержащихся в обычной пище, но большинству людей не нужно принимать специальные добавки. На самом деле, это может быть вредно для больных раком и людей с повышенным риском развития онкологических заболеваний», — резюмировали исследователи.