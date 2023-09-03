В Иран поступили учебно-боевые российские самолеты Як-130

Учебно-боевые самолеты российского производства Як-130 поступили на вооружение Военно-воздушных сил иранской армии, сообщает государственное агентство IRNA. Самолет, разработанный ОКБ им. Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi, способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений.

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«Самолет Як-130 предназначен для летной и боевой подготовки летного состава на истребителях 4-го и 5-го поколений, а также для выполнения боевых задач по наземным и воздушным целям в благоприятных и неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в сообщении агентства.

IRNA не уточняет количество Як-130, поставленных в Иран, а также указывает, что власти пока официально не подтвердили прибытие в страну российских самолетов. При этом новость сопровождается фотографией Як-130 в ливрее иранских ВВС со знаками национальной принадлежности и бортовым номером 7-9701.

По данным menadefense.net, первые Як-130 были доставлены в Иран транспортным самолетом. Свои первые испытательные полеты они совершили 1 сентября с авиабазы в Исфахане.