Жилье в Австралии стало наименее доступным за последние 30 лет

Доступность жилья в Австралии упала до самого низкого уровня за три последних десятилетия, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на данные австралийской компании Rea Group.

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«В некоторых районах средняя стоимость ипотечного кредита выросла до 35% от всех доходов домохозяйств», — сообщается в исследовании компании, специализирующейся на продаже и аренде недвижимости.

Эксперты объясняют снижение доступности жилья резким и быстрым ростом процентных ставок по кредитам и общим увеличением цен на недвижимость, начавшимся еще во время пандемии COVID-19.

В сюжете телеканала говорится, что первыми забили тревогу правозащитники из-за увеличения младенческой смертности в стране. По их данным, в Австралии участились случаи, когда матерей с новорожденными выписывают из больниц практически на улицу, так как дороговизна жизни и нехватка жилья в стране не позволяют семьям арендовать помещения.

В отчете, ранее составленном для Австралийского института жилищных исследований и урбанистики исследователями из Университета Суинберна, Launch Housing, Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса, говорится, что в стране отсутствует социальное и недорогое жилье. Учитывая недоступную по стоимости частную аренду, это означает, что большинство людей, вынужденных переселиться во временное жилье для кризисных ситуаций, не имеют возможности покинуть его по истечении шести-восьми недель, предусмотренных для разрешения проблемы. При этом спрос на временное, кризисное, жилье значительно превышает предложение, из-за чего социальные службы соглашаются использовать для этих целей неподходящие и часто небезопасные помещения в общежитиях, мотелях и стоянках для фургонов.

