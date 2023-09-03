Жилье в Австралии стало наименее доступным за последние 30 лет

Доступность жилья в Австралии упала до самого низкого уровня за три последних десятилетия, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на данные австралийской компании Rea Group.
«В некоторых районах средняя стоимость ипотечного кредита выросла до 35% от всех доходов домохозяйств», — сообщается в исследовании компании, специализирующейся на продаже и аренде недвижимости.
Эксперты объясняют снижение доступности жилья резким и быстрым ростом процентных ставок по кредитам и общим увеличением цен на недвижимость, начавшимся еще во время пандемии COVID-19.
В сюжете телеканала говорится, что первыми забили тревогу правозащитники из-за увеличения младенческой смертности в стране. По их данным, в Австралии участились случаи, когда матерей с новорожденными выписывают из больниц практически на улицу, так как дороговизна жизни и нехватка жилья в стране не позволяют семьям арендовать помещения.
В отчете, ранее составленном для Австралийского института жилищных исследований и урбанистики исследователями из Университета Суинберна, Launch Housing, Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса, говорится, что в стране отсутствует социальное и недорогое жилье. Учитывая недоступную по стоимости частную аренду, это означает, что большинство людей, вынужденных переселиться во временное жилье для кризисных ситуаций, не имеют возможности покинуть его по истечении шести-восьми недель, предусмотренных для разрешения проблемы. При этом спрос на временное, кризисное, жилье значительно превышает предложение, из-за чего социальные службы соглашаются использовать для этих целей неподходящие и часто небезопасные помещения в общежитиях, мотелях и стоянках для фургонов.