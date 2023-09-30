S&P 500 начинает опасный месяц

Последний торговый день сентября индекс широкого рынка закрыл падением на 0,3%, завершив тем самым в «красной зоне» и всю неделю. Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал в пятницу на 0,5%, тогда как Nasdaq Composite, напротив, продолжил скромную положительную коррекцию, закрывшись на 0,1% выше нуля.

Но последнее никак не могло помешать ему, как и двум другим индексам, закрыть в минус весь месяц. S&P 500 завершил его снижением на 4,9%, DJIA – на 3,5%, а Nasdaq Composite на 5,8%.

Это много даже по меркам сентября, хотя этот месяц и считается худшим в году для американских акций. Собственно, не только считается: статистика это подтверждает с XIX столетия. За последние три четверти века средние потери S&P 500 в сентябре составляют около 0,7%. И в этом десятилетии он еще ни разу не был закрыт в плюс: ни в 2020-м, ни в 2021-м, ни в 2022-м, ни вот теперь – в 2023-м.

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Но уже завтра начинается новый месяц – и с ним все совсем не столь однозначно. Не сомневаться можно только в одном: нервы инвесторам он потреплет не меньше сентября.

Великие октябрьские противоречия

«Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для спекуляции на бирже, – еще в 19 веке посмеивался Марк Твен в ‘Календаре Простофили Вильсона’. – Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль».

Затертую десятилетиями шутку цитировали не раз – и часто не к месту. Время ведь показало, что даже если и считать ее не прогнозом, а анекдотом – то тот получается историческим. Этот месяц и в самом деле зачастую бывал весьма опасен – причем как для быков, так и для медведей. И отнюдь не только в позапрошлом веке.

С одной стороны, в октябре по какому-то мистическому совпадению случились три из пяти крупнейших однодневных обвалов DJIA в истории. Среди них и самый сильный – в 1987 году, и самый известный – в 1929-м.

Это не говоря о других, про которые сейчас помнят немногие, хотя для своего времени это и были заметные события. Например, серьезные падения в этом месяце случались (и порой не по разу) в 2008, 1997, 1989, 1937, 1932 и 1931 годах. Все перечисленные присутствуют в TOP 30 худших дней в истории старейшего индекса мира – октябрь в нем занимает совершенно непропорциональные его доле в году 11 мест.

С другой стороны, именно в этом месяце акции нередко переходят от падения к росту, так что его называют «убийцей медведей». Особенно ярко это странное сочетание проявилось в октябре 1987 года, на который пришлись как худший день в истории DJIA, так и «дно» медвежьего рынка.

И это действительно в большей степени месяц разворотов, чем обвалов. Если с 19 века средние результаты американских акций в сентябре находятся в отрицательной области, то в октябре – в положительной. Долгосрочный усредненный прирост разных индексов США за этот месяц обычно находится в пределах процента. Так, по данным Stock Trader’s Almanac, с 1950 года S&P 500 рос в октябре на 0,9%, а DJIA – на 0,6%.

Месяц нестабильности

За падением в августе и сентябре, подобным тому, что было в этом году, нередко следует ускоренный рост. По расчетам главного стратега Carson Group Райана Детрика, после того, как S&P 500 закрывал эти месяцы падением более чем на 1%, октябрь завершался в плюс в 9 из 10 последних случаев. Самые недавние из них были особенно яркими: в 2022 году октябрь принес 8%, в 2015-м – 8,3%, а в 2011-м – 10,8%.

И все же главная особенность – и она же опасность – октября не мощный рост или падение, а непредсказуемость и нестабильность. Этому его качеству тоже больше века: волатильность DJIA в 1896–2022 годах в октябре выше, чем в любом другом месяце года.

Аналогичные результаты показывает и более молодой Cboe Volatility Index (VIX), отражающий ожидаемую волатильность S&P 500. По итогам 30 лет существования индикатора страха Уолл-стрит, как его еще называют, октябрь – безусловный лидер по его среднемесячным показаниям.

Как и в случаях со многими другими календарными аномалиями, при всем богатстве объяснений истинные причины особенностей этого месяца, положа руку на сердце, никому не ясны. Это если считать, что они вообще существуют. Некоторые ведь всерьез полагают, что все вышеперечисленное – аберрации восприятия суеверных биржевиков.

Но список объяснений постоянно пополняется. Кто-то ловко связывает аномалию с ней же самой: сначала были обвалы, потом люди стали их опасаться, а уже это повлияло на рынок. Другие видят причину в том, что в октябре начинается финансовый год в США. Есть версия, объясняющая все циклами президентских и парламентских выборов (они проходят в начале ноября). И еще полно всякого разного.

В убедительную теорию ни одна из этих гипотез, похоже, так никогда и не вырастет. Но и неудобных фактов, повторяющихся на рынке десятилетие за десятилетием, это не отменит. Можно, конечно, называть их совпадениями, мистикой или иллюзией, но кому вообще мешают приметы? Если инвесторы будут в октябре осторожнее, чем обычно, то такой антинаучный подход их счету, по крайней мере, не повредит. Как, впрочем, и в остальные опасные месяцы года.

