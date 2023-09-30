«Мы – один народ»: Путин поздравил россиян с Днем воссоединения

Президент Владимир Путин поздравил всех граждан РФ с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад произошло «поистине историческое и судьбоносное событие», но предстоит еще большая работа и решение сложных задач, отметил глава государства в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

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«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер», — говорится в обращении Путина.

Президент также подчеркнул, что предстоит еще большая работа по возрождению и социально-экономическому развитию «наших исторических регионов», и «мы обязательно добьемся поставленных целей».

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — заключил Путин.

