Для дачи и деревни: в МАИ разработали мобильную печь для сжигания мусора

На кафедре ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для сжигания твердых бытовых отходов. Температура, которая в ней достигается, приводит к обезвреживанию токсичных веществ, такая экологичная печь подойдет для деревень и дачных поселков, где строительство мусоросжигательных заводов нерентабельно из-за малого объема мусора, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Уникальность разработки — в ее мобильности. Плюс она действительно экологичная. На ее базе мы разработали способ термической нейтрализации токсичных веществ, которые под действием высокой температуры полностью уничтожаются. Из печи выходит бесцветный газ, а не черный дым, как на некоторых мусоросжигательных заводах», — отметил один из изобретателей печи, профессор кафедры «Ракетные двигатели» МАИ Василий Семенов.

Печь рассчитана на сжигание от 3 до 8 кубометров ТБО. Она состоит их двух камер разного размера. Сначала мусор загружается в большую камеру и сжигается при температуре 600-700 градусов, затем остатки вместе с дымом переходят во второй отсек, куда подается дополнительный воздух и где происходит уже полное сгорание. Температура в печи возрастает до 1200 градусов, что в течение нескольких секунд приводит к обезвреживанию токсичных веществ.

Семенов пояснил, что 700 градусов достаточно, чтобы сжечь любую органику, однако металл огонь «не возьмет», поэтому после завершения процедуры, остатки придется отправлять на свалку обычным путем. Печь может работать как на дизеле, так и на керосине. Более того, ее можно использовать для утилизации токсичных веществ на химических производствах.

Ученые предполагают, что мобильную печь будет доставлять в деревню грузовик. После утилизации мусора он сможет отправиться в следующее поселение. Это гораздо практичнее по сравнению с обычным мусоровозом, которому постоянно приходится возвращаться на полигон, считают в МАИ.

Институт уже получил патент на это изобретение. В данный момент проектные работы завершены, и ученые ожидают, когда к разработке проявят интерес коммерческие предприятия для совместного создания опытного образца.

