«Генератор печали»: Илон Маск оценил традиционные СМИ

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, почему не приемлет традиционные средства массовой информации. Узнавать новости миллиардер предпочитает из своей социальной сети Х.
«Я больше не читаю пропаганду традиционных СМИ. Это пустая трата времени и генератор печали», — написал Маск в соцсети Х, которую приобрел в прошлом году.
Он также добавил, что считает свою соцсеть главным источником информации, так как она «гораздо более удобная», имеет экспертов мирового уровня и «тонны юмора».