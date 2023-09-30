«Генератор печали»: Илон Маск оценил традиционные СМИ

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, почему не приемлет традиционные средства массовой информации. Узнавать новости миллиардер предпочитает из своей социальной сети Х.

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«Я больше не читаю пропаганду традиционных СМИ. Это пустая трата времени и генератор печали», — написал Маск в соцсети Х, которую приобрел в прошлом году.

Он также добавил, что считает свою соцсеть главным источником информации, так как она «гораздо более удобная», имеет экспертов мирового уровня и «тонны юмора».