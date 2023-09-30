Глава ВЦИОМ объяснил «феномен Пригожина»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что «правдорубы» в России востребованы были всегда. Феномен популярности Евгения Пригожина он объяснил хорошим попаданием в эту нишу. Однако запрос общества мятежник не угадал, заявил в интервью РБК Федоров.

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«Наши люди всегда подозревают, что "на самом деле все не так, как в действительности". Мы к этому приучены уже лет восемьдесят. Поэтому "правдорубы" всегда востребованы. Феномен популярности Евгения Пригожина в том, что он метил в эту нишу, и хорошо в нее попал. Но запрос на правду не равен запросу на революцию! Революции как раз мы не хотим, хотим стабильности и спокойствия. И правдоруб, который поднимает мятеж в военной ситуации, превращается в предателя», — считает Федоров.

Он пояснил, что на архетипическом уровне россиянам нужен Илья Муромец, а не Святогор. Илья Муромец, просидев 30 лет на печи, встал и «за землю русскую пошел всех крошить», а Святогор тоже мощный и сильный, но он только за себя. Глава ВЦИОМ считает, что Пригожин хотел быть Ильей Муромцем, а превратился в Святогора, что и стало причиной разочарования в нем.

Авиакатастрофу с самолетом Пригожина Федоров назвал очень резонансным событием, которое на несколько недель опередило по значимости новости про СВО.

