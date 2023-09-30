К юбилею Владимира Машкова

2 октября телеканал «Москва 24» представит спецпроект «Худрук», приуроченный к юбилею народного артиста РФ, художественного руководителя Театра и Театральной школы Олега Табакова Владимира Машкова, который в ноябре отметит 60-летие.

Машков – один из самых ярких и харизматичных театральных лидеров и современных российских актеров. Как преемник народного артиста СССР Олега Табакова он продолжает традиции его художественного руководства Театром и Школой, для которых характерны передача опыта и знаний от поколения поколению, беззаветное служение делу, актерская ансамблевость на сцене, постоянная работа над собой.

Проект телеканала представляет серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Авторы раскрывают Машкова не только как артиста театра и кино, но в первую очередь как педагога и наставника, который успешно продолжает дело Олега Павловича, взращивая новое поколение артистов и применяя свой уникальный метод работы с артистами.

«Юбилей народного артиста Владимира Львовича Машкова не за горами. Многие зрители знают его по ролям в кино, а нам хотелось показать артиста с другой стороны – как наставника молодых талантов, как учителя и гуру, передающего свои знания следующему поколению, показать в том числе через его учеников. Название у проекта получилось емкое и простое – «Худрук». Ведь Владимир Львович – дважды худрук: Театра и Школы Олега Табакова, которого он называет небесным художественным руководителем. К съемкам подключились воспитанники Владимира Машкова, которые поделились своими историями о жизни и становлении в театре. Они и сами уже передают актерские секреты новым ученикам Школы Табакова», - главный продюсер АО «Москва Медиа» Дмитрий Грачев.

В спецпроекте Владимир Машков рассказывает о любви к сцене, миссии артиста, подготовке актеров:

«Высшая форма существования артиста - это перевоплощение. Это путь, который артист проходит на сцене вместе со зрителем. И мы стремимся к тому, чтобы, когда артист выходит на сцену, не было видно драматурга, режиссера и самого артиста, а оставался живой, настоящий образ».

Помимо худрука, героями спецпроекта стали молодые артисты: Севастьян, Антон Рогачев, Владислав Миллер, Милана Бру и Ксения Утехина.

В проекте манифест худрука раскрывается как служение театру и профессии. Премьера проекта состоится 2 октября. До 6 октября включительно, по будням, зрители смогут больше узнать о Владимире Машкове и артистах Театра Олега Табакова.