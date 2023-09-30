Медведев пообещал, что новых регионов в составе России станет больше

Выбор, сделанный в ходе референдумов жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей год назад, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал символом «не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа». В своем Telegram-канале он также пообещал, что СВО будет продолжаться до полного «освобождения от врага исконно русских территорий», и количество новых регионов в составе России только увеличится.

Статья по теме: В МВД назвали число российских паспортов, выданных в новых регионах «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше. С праздником!», — написал Медведев.