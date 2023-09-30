Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 102 районах проведения спецоперации. Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где военнослужащие РФ отразили семь атак вблизи Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении было ликвидировано до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская гаубица М119, британская артустановка FH70, две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б». На Южно-Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 и самоходная артустановка «Краб».

На Краснолиманском направлении противник потерял до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, орудие «Мста-Б» и самоходную артустановку «Гвоздика». На Херсонском направлении были ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

Российские средства ПВО за сутки перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 25 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13605 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

