Мировой фондовый рынок: деньги бегут из акций

Как сообщило в пятницу Reuters со ссылкой на данные LSEG, за 21-27 сентября чистый отток средств из глобальных фондов акций составил $10,7 млрд. С прошлой среды, когда прошло заседание ФРС, бегство денег явно ускорилось: на неделе, предшествовавшей ему, цифра была заметно меньше – $4,52 млрд.

Статья по теме: Разрыв шаблонов: пришла очередь индексных фондов

Но и тогда это уже был максимум за месяц. А Bank of America, основываясь на данных EPFR, отслеживающей другую выборку фондов, даже насчитал за ту неделю отток из глобальных фондов акций на $16,9 млрд – рекорд с начала года.

На этот раз громких сообщений BofA не делал, но данные, которые сейчас приводит LSEG, приблизились к тем цифрам. Однако, согласно ее статистике, это максимальный отток средств из акций лишь с 23 августа.

Статья по теме: Dow пока сползает, но готов ускорить падение

Другое дело – фонды акций США. Как и неделей ранее, именно они обеспечили отрицательную статистику для всего мира, потеряв $11,69 млрд против $6,64 млрд неделей ранее. И вот это уже максимум более чем за квартал – с недели, завершившейся 21 июня.

Особенно плохо обстояли дела в фондах, ориентированных на стоимостные инвестиции в акции США. Из них ушло $4,37 млрд – максимальный отток с декабря 2022 года.

Между тем еще на прошлой неделе деньги быстрее покидали фонды акций роста, что выглядело вполне естественным – в последние недели такие бумаги распродавались особенно активно. Это связано, как с перспективой роста ставок и их долгого сохранения в дальнейшем на высоком уровне, так и просто с откатом после ралли, разогнанного хайпом на искусственном интеллекте.

Фонды роста, впрочем, на этой неделе тоже показали чистый отток средств – на $1,95 млрд. Здесь инвесторы по-прежнему фиксируют прибыль после стремительного роста – Nasdaq Composite все еще в плюсе с начала года на 26%. А вот бывшим стоимостным инвесторам приходится куда хуже.

Из-за того что взлет котировок пришелся на узкую группу акций самых капитализированных технологических компаний, фонды стоимости с начала года принесли либо убытки, либо очень скромную прибыль. Отражением этой ситуации может быть индекс Dow Jones Industrial Average, акции в котором взвешены не по капитализации, как в S&P 500 или Nasdaq, а по цене. В нем тоже есть технологические лидеры, такие как Apple и Microsoft. Но с начала года он прибавил лишь 1%.

И теперь динамика соответствующих фондов стала заложником их предыдущих результатов. Так случается нередко: сначала на волне надежд или страхов фиксируется приток или отток средств в фонды, а затем уже он сам обеспечивает ускорение процесса.

И оттоки средств из акций сейчас ускоряются на фоне, с одной стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, рецессии и еще множества фобий, а с другой – на фоне самих оттоков. Текущий месяц стал худшим для американских акций с декабря прошлого года, но и квартал тоже не задался. Так что итог закономерен.

И ровно то же самое можно сказать про фонды, ориентированные на другие крупные рынки. Для индексов Китая, Японии и ЕС этот квартал оказался худшим в этом году.

Другое дело, что за пиками притоков-оттоков капитала нередко следует разворот тенденции. Впрочем, Россию все это не затронет. К нам глобальные фонды уже не инвестируют. И можно сказать, что сейчас российский рынок извлекает выгоду из своей изолированности.

Индекс ММВБ – при всех падениях и колебаниях – завершил III квартал в плюс. Кто-то может сказать, что это не показательно на фоне падения рубля, но – вот сюрприз – индекс РТС, который рассчитывается в валюте, тоже вырос за 3 месяца.