Москвичам 3 октября расскажут об аддитивных технологиях на бесплатной конференции

Московская техническая школа (МТШ) 3 октября проведет бесплатную конференцию «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры». На мероприятии затронут вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Участники конференции обсудят новые форматы в образовании по аддитивным технологиям, роль теоретических знаний и практических навыков в развитии аддитивного мышления и передовые технологии в автомобилестроении. Кроме того, специалисты поделятся опытом в технологиях 3D-производства и затронут много других актуальных вопросов.

По словам главы департамента, аддитивные технологии занимают важное место в промышленном секторе экономики. Инструмент позволяет с высокой точностью и качеством создавать сложные трехмерные объекты, а также экономит время и ресурсы. Такие технологии необходимы для успешного развития сектора и повышения конкурентоспособности столичной продукции на рынке, считает Овчинский.

Как напомнила Дарья Орехова, академия «Цифра Цифра» вместе с «Московской технической школой» провели около десяти вебинаров и организовали два масштабных онлайн-курса, посвященных аддитивным технологиям. Стороны запланировали запуск еще одного проекта – дискуссионных клубов «Аддитивная арена – диалог экспертов». Инициаторы проекта уверены, что новые форматы в учебных программах помогут обеспечить промышленность высококвалифицированными специалистами.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке на сайте https://leader-id.ru/events/450545.