Названы топ-5 африканских стран по товарообороту с Россией

Объем торгового оборота России со странами Африки за восемь месяцев текущего года составил $15,5 млрд, что на 43,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными торговыми партнерами России на этом континенте являются Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

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«В Африке богатая ресурсная база, но нет технологий производства, нужны наши технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Высокие темпы урбанизации делают востребованным наш опыт по строительству жилья, автомобильных и железных дорог, портов, нефтегазопроводов, коммунальных сетей», — считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В январе—августе основными торговыми партнерами России среди африканских стран были Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в первые месяцы 2023 года доля Африки в общем российском торговом обороте выросла до 3,7% (с 2,3% в 2022 году). В 2022 году товарооборот России и Африки составил $18 млрд, к 2030 году РФ может вдвое нарастить этот показатель, заявлял ранее Решетников.

