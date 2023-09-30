Основные особенности лазерного оборудования и его отличия от фрезерных станков

Это объясняется их универсальностью. У каждого из двух данных типов устройств есть свои плюсы и минусы, которые надо учитывать при выборе.

Принцип функционирования

Во фрезерных станках роль рабочей части выполняют режущие элементы – фрезы. Они различаются формой и количеством зубьев. В процессе работы эти элементы вращаются с очень большой скоростью. Недостаток данного оборудования заключается в формировании мелкой стружки, которую необходимо утилизировать. Кроме того, для применения фрезерного оборудования нужно грамотно подбирать фрезы в соответствии с характеристиками обрабатываемого материала.

Лазерный станок работает по другому принципу. Они генерируют сконцентрированный в одной точке луч, который обладает большой энергией и высокой температурой. Попадая на обрабатываемый материал, этот луч испаряет или расплавляет его, создавая заданный оператором рисунок. Одно из главных достоинств лазерной обработки состоит в отсутствии стружки.

Ограничения по перечню обрабатываемых материалов

Как лазерное, так и фрезерное оборудование прекрасно подходят для резки дерева, оргстекла и композитных материалов. Для резки поливинилхлорида лазерное оборудование использовать нельзя, так как при этом выделяются вредные вещества. В то же время лазерные станки отлично разрезают резину, что не под силу фрезерным станкам.

Поскольку фрезерное оборудование производит механическую обработку, оно подходит для материалов значительной толщины. У лазера имеется определенное ограничение на глубину обработки, так что он не приспособлен для резки толстых заготовок.

Если есть необходимость в обработке деталей очень малых размеров, то данную работу можно сделать только при помощи лазерных станков. Фрезерное оборудование для этих целей не подходит.

Обработка краев

Благодаря применению ЧПУ оба вида станков оставляют ровный срез. Фрезерное оборудование не обугливает края, а их качество уступает качеству, обеспечиваемому лазерными станками.

Под воздействием лазерного оборудования края могут обугливаться, благодаря чему готовое изделие имеет красивый вид. При отсутствии необходимости в обугливании краев в процессе обработки с применением лазерных станков на поле резки подают азот либо инертные газы, в результате чего происходит вытеснение кислорода в рабочую зону. Благодаря этому получаются идеальные края готового изделия.