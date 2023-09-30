Преимущества справочной правовой системы КонсультантПлюс

30 сентября 2023, 14:07

Рассмотрим основные преимущества справочной правовой системы КонсультантПлюс. Разберём возможности, которые открывает использование СПС Консультант Плюс.

КонсультантПлюс - это справочно-правовая система с самой полной базой правовой информации для коммерческих и бюджетных организаций. СПС содержит федеральное и региональное законодательство, нормативно-технические документы по топовым отраслям, судебную практику и разъясняющие материалы экспертов – всего более 277 миллионов документов, которые регулярно обновляются. Все нормативно-правовые акты оперативно обновляются в системе в соответствии с изменениями в законодательстве России. А фирменные аналитические материалы системы КонсультантПлюс проходят ежедневную проверку на актуальность.

Почему имеено КонсультантПлюс

В системе КонсультантПлюс получится найти всю актуальную информацию по нормативным актам, судебным практикам, консультационным материалам, разъяснением ведомств. Система Консультант Плюс - эффективный инструмент для решения профессиональных вопросов в любой сфере деятельности:

  • как быстро узнавать о любых изменениях, происходящих в законодательстве
  • где находить нужные для работы документы и точно знать, как применить на практике
  • когда работать с экспертными аналитическими материалами для решения профессиональных вопросов
  • анализ судебной практики в спорных ситуациях. Оценка перспектив дела в суде

Возможности специалистов, использующих КонсультантПлюс

Какие преимущества Консультант Плюс делают программу надёжным помощником для многих специалистов: бухгалтеров, юристов, руководителей? Профессионалы отмечают удобный поиск и возможность настроить персональную ленту новостей с отслеживанием изменений законодательства в определённой сфере интересов. Например, пользователям КАДИС доступен ряд авторских продуктов, не имеющих аналога в сфере правовых услуг.

С помощью КонсультантПлюс каждый бухгалтер Санкт-Петербурга сможет:

  • вовремя узнать основные изменения законодательства, в том числе региональные, по налогам и сборам;
  • ознакомиться с позицией Минфина, Минэкономразвития, СФР и других ведомств;
  • правильно оформить и вовремя сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность с помощью авторских материалов, книг и статей по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам;
  • скачать шаблоны документов и посмотреть образцы их заполнения;
  • сформировать учетную политику организации с помощью Конструктора;
  • выбрать шаблон договора по 15 разным сделкам, используя Конструктор договоров;
  • подобрать оптимальный вариант учёта финансово-хозяйственной операции;
  • смотреть Видеосеминары ведущих спикеров страны по горячим вопросам;
  • без ошибок рассчитать размер налогов, пени по налогам, страховым взносам; компенсацию за неиспользованный отпуск, за задержку зарплаты.

Каждый юрист Санкт-Петербурга использует КонсультантПлюс, чтобы:

  • ознакомиться с позициями госорганов по спорным вопросам и учитывать их при решении задачи;
  • решать спорные ситуации, опираясь на практику Арбитражного суда Северо-Западного округа;
  • оперативно находить судебные решения по новым или измененным законам из практики арбитражных судов первой инстанции Северо-Западного округа;
  • получить рекомендации по составлению договоров, оформлению корпоративных и закупочных процедур, получению госуслуг;
  • увидеть готовый анализ судебной практики по работе с договорами и госконтрактами, а также по корпоративным и трудовым спорам;
  • познакомиться с мнением влиятельных юристов по практическому применению норм права;
  • прогнозировать изменения законодательства и подготовиться к ним благодаря наличию проектов основополагающих законов;
  • сформулировать условия сделки с учетом рисков;
  • без ошибок рассчитать размер госпошлины, неустойки и компенсации.