Преимущества справочной правовой системы КонсультантПлюс

КонсультантПлюс - это справочно-правовая система с самой полной базой правовой информации для коммерческих и бюджетных организаций. СПС содержит федеральное и региональное законодательство, нормативно-технические документы по топовым отраслям, судебную практику и разъясняющие материалы экспертов – всего более 277 миллионов документов, которые регулярно обновляются. Все нормативно-правовые акты оперативно обновляются в системе в соответствии с изменениями в законодательстве России. А фирменные аналитические материалы системы КонсультантПлюс проходят ежедневную проверку на актуальность.

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В системе КонсультантПлюс получится найти всю актуальную информацию по нормативным актам, судебным практикам, консультационным материалам, разъяснением ведомств. Система Консультант Плюс - эффективный инструмент для решения профессиональных вопросов в любой сфере деятельности:

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Какие преимущества Консультант Плюс делают программу надёжным помощником для многих специалистов: бухгалтеров, юристов, руководителей? Профессионалы отмечают удобный поиск и возможность настроить персональную ленту новостей с отслеживанием изменений законодательства в определённой сфере интересов. Например, пользователям КАДИС доступен ряд авторских продуктов, не имеющих аналога в сфере правовых услуг.

С помощью КонсультантПлюс каждый бухгалтер Санкт-Петербурга сможет:

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ознакомиться с позицией Минфина, Минэкономразвития, СФР и других ведомств;

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сформировать учетную политику организации с помощью Конструктора;

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