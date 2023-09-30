У инвесторов сорвало «стопы»

Рубль снизился на сигнале к росту

Трейдеры и аналитики ждали традиционного для конца месяца ослабления рубля. Бизнесу нужно до 27-28 числа каждого месяца уплатить налоги в бюджет. Экспортеры для этих целей обычно увеличивают продажу валюты в 20-х числах месяца, чтобы получить необходимые рубли, что оказывает поддержку курсу отечественной валюты.

Но после завершения расчетов с бюджетом объем выставляемых на торги долларов и юаней падает, и поэтому рубль начинает дешеветь.

На рынке были ожидания, что рубль начнет падать с середины недели, но, на удивление, в среду и четверг курс рубля был стабильным. Возможно, это связано с некоторой неравномерностью спроса на валюту со стороны крупных импортеров.

В пятницу с самого утра российская валюта начала снижаться в цене, по итогам торгов потеряв к доллару 1,2%. Последняя сделка прошла по котировке 97,9675 руб. за доллар.

Негативную тенденцию рубля не смогла переломить даже глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая в пятницу допустила повышение ключевой ставки или ее сохранение на нынешнем уровне, но не снижение в обозримой перспективе.

На основе ее слов многие аналитики сделали предположение, что на следующем заседании ставка будет повышена на 100 базисных пункта до 14% годовых, и будет держаться на высоком уровне длительное время, как минимум весь первый квартал следующего года.

По классической теории, повышение ставки всегда позитивно для национальной валюты, поскольку делает вложения в местные финансовые инструменты более доходными. Но с рублем это правило перестало действовать.

Прежде повышение ставки вызывало приток спекулятивных средств иностранных инвесторов, продавших доллары и евро, чтобы на полученные рубли купить З под высокую доходность. Но сейчас при любых размерах ставки и доходностях госбумаг приток такого капитала исключен



Поэтому влияние ставки на курс рубля опосредованное и растянутое во времени. Проявляется оно в том, что с увеличением стоимости кредитных средств снижается потребительская активность населения, и импортеры завозят меньше товаров, тем самым уменьшая спрос на иностранную валюту.

Но этот эффект проявится не раньше, чем через месяц-два, а пока рубль находится во власти реального спроса и предложения валюты на Московской бирже. Баланс складывается не в пользу рубля и может продолжить ухудшаться в ближайшие дни.

«На следующей неделе есть высокая вероятность обновления долларом сентябрьского пика в 98,6 руб. Если американской валюте удастся закрепиться выше данного уровня, то курс продолжит движение в сторону максимумов августа», – полагает аналитик «Велес Капитала» Михаил Абрамов.

14 августа курс достигал 101,75 руб. за доллар.

На рынке есть сильные сомнения, что даже при росте доллара выше 100 рублей власти смогут обуздать падение национальной валюты. Высокопоставленные чиновники много говорят о необходимости поддержки курса рубля, но пока не прозвучало ни одной здравой идеи, как это сделать реально.

Поэтому рублевым оптимистам остается ждать, когда же на Московской бирже увеличится предложение долларов и юаней, которых нефтяные компании стали получать больше из-за роста цен на свою продукцию.

Трейдеры воспринимают сценарий с повышением ключевой ставки как реалистичный. Так, шестой день подряд продолжались распродажи ОФЗ. Индекс Мосбиржи гособлигаций регулярно обновляет более чем годовые минимумы.

Последний раз основной индикатор облигационного рынка торговался так дешево в начале апреля прошлого года, когда он начал восстанавливаться после февральского обвала.

При этом пространство для падения еще есть: ОФЗ со сроком погашения до двух лет торгуются под доходность около 12,5% годовых. По меркам облигационного рынка, это существенно ниже нынешней ключевой ставки (13% годовых) и тем более ожиданий ее повышения до 14, а то и 15% годовых.

Высокая стоимость денег в экономике ухудшит положение реального бизнеса, который в той или иной степени пользуется заемными средствами.

Поэтому неудивительно, что после слов Набиуллиной на рынке акций началась фиксация прибыли, поддержанная еще и небольшим снижением цен на нефть.

Сюрприз и рекорд

Прежде всего, продавали бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок. Так, акции «Черкизово» припали на 2,4%, расписки «Озона» – на 1,8%, сотового оператора МТС – на 0,7%, торговой сети «Магнит» – на 0,6%.

Акции «Лукойла» и «Роснефти» из-за падения рубля закрылись небольшим ростом, а бумаги «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» преподнесли их владельцам приятный и во многом неожиданный сюрприз.

«Дочка» «Газпрома» подорожала на техническом факторе: сегодня был пробит вверх боковик, у «медведей» сорвало «стопы» и капитализация «Газпромнефти» выросла примерно на 4%, обновив исторический рекорд.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» вообще взлетели более чем на 7,5%. Идеей их покупки является не только рост доходов компании из-за удорожания нефти, но и девальвация рубля, которая даст огромный вклад в чистую прибыль из-за переоценки валютной «кубышки» компании.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» не одно десятилетие считаются одним из инструментов защиты от обесценивания курса российской валюты, а сегодняшний их бурный рост говорит о том, что и фондовые трейдеры опасаются продолжения падения рубля.

В целом же Индекс Мосбиржи в пятницу подрос на 0,8%, но значительный вклад в этот результат внесли покупки высоколиквидных акций на вчерашних вечерних торгах, когда этот индикатор не рассчитывается.

Начавшие же проявляться во второй половине последнего биржевого дня недели коррекционные настроения могут получить развитие в понедельник.