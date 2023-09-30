Ученые развеяли самую популярную «гигиеническую гипотезу» об аллергии

Ученые Каролинского института Швеции в ходе опытов на мышах доказали, что частый контакт с патогенами не снижает в дальнейшем вероятность появления различных форм аллергии. Это ставит под сомнение популярную «гигиеническую гипотезу», которая связывает развитие аллергий с излишней чистоплотностью, сообщили в пресс-службе Каролинского института (KI).

«Результаты проведенных нами опытов показывают, что фраза "неряшливый образ жизни защищает от развития аллергии, тогда как чрезмерная чистоплотность ее провоцирует" почти никогда не является корректной. Возможно, существуют какие-то очень специфические контексты, где она близка к истине, но это не так для подавляющего большинства случаев», — отметил доцент KI Джонатан Коке.

Он пояснил, что многие ученые до сих пор считают, что одной из главных причин участившихся случаев развития астмы и других форм аллергии по всему миру служит то, что люди недостаточно часто, особенно в детстве, контактируют с окружающей средой. Слишком «чистая» среда будто бы не дает иммунитету научиться отличать опасных микробов от безвредной пыли и пыльцы.

Шведские ученые, чтобы проверить эту идею, специально вырастили несколько десятков мышей с естественной микрофлорой, похожей на ту, что присутствует у грызунов в природе. Исследователи сравнили их иммунитет и случаи развития аллергии в первые сто дней жизни с данными обычных лабораторных мышей. При этом они не выявили значимых различий в характере выработки антител, в активности Т-клеток и в реакции организма на воспаления у обоих групп грызунов. Контакты с пылью, грибками и другими формами аллергенов столь же часто вызывали астму и приступы аллергии у мышей с естественной микрофлорой и у лабораторных грызунов.

Ученые также обнаружили, что в организме мышей с естественной микрофлорой присутствовало гораздо больше TH-2 клеток, способствующих развитию аллергии, а наличие полезных бактерий в микрофлоре не снижало активность этих телец и не мешало им провоцировать аллергическую реакцию.

«Все это ставит под сомнение то, что взаимодействие иммунитета с микробами в детстве снижают риск развития аллергии», — резюмировали исследователи.

