В Германии назвали способ, с помощью которого «русские уничтожат все истребители ВСУ»

Русские нашли метод, позволяющий обходить украинскую ПВО. Речь идет о применении дронов-камикадзе «Ланцет» с обновлениями. Только за минувшую неделю были уничтожены несколько принадлежавших ВСУ истребителей МиГ-29, сообщает немецкое издание Bild-Zeitung.

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«Из-за того, что системы ПВО, переданные западными странами ВСУ в последние несколько месяцев, практически не давали российским баллистическим и крылатым ракетам поражать украинские аэродромы, Москва прибегла к новой стратегии. И теперь она поражает украинские истребители чаще всего на земле, а не в воздухе – но новым способом. Украинские самолеты становятся жертвами дронов-камикадзе», — пишет репортер Юлиан Рёпке, известный прежде своими русофобскими высказываниями.

Так, Минобороны России опубликовало в общей сложности три видеозаписи, которые доказывают, что усовершенствованные российские дроны-камикадзе типа «Ланцет» нанесли удары по аэродрому в Кривом Роге и по авиабазе в Николаеве. Это может стать качественным прорывом в применении беспилотной техники Россией, поскольку до сих пор все считали, что максимальная дальность полета «Ланцета» составляет всего 40 км. Однако военный аэродром в Николаеве находится в 50 км от линии фронта, а аэродром в Кривом Роге – в 70, подчеркивает обозреватель.

«В связи с этим специалисты в области БПЛА говорят о до сих пор неизвестном "Ланцете-ЕР" („Lancet-ER“), т.е. беспилотнике-камикадзе с "увеличенной дальностью полета", который Россия, по-видимому, начала использовать против Украины впервые», — говорится в публикации.

Как указано на сайте Минобороны РФ, новейшие дроны-камикадзе «Ланцет» являются самыми эффективными российскими БПЛА. Беспилотник может самостоятельно провести разведку, обнаружить цель на поле боя и поразить ее. Благодаря противолазерной защите перехватить или уничтожить его практически невозможно.