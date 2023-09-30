В Казани разработали «импортоопережающие» часы-тонометр

Умные часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ, а также анализирующие эти данные с помощью искусственного интеллекта, создала команда разработчиков из Казани. Устройство планируют интегрировать в единую систему дистанционного мониторинга здоровья по модели «Поликлиника на дому», рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя. Прибор будет импортоопережающим, все данные, которые формируются при мониторинге, будут храниться в РФ с доступом для врачей. Анализ данных будет вестись с помощью ИИ», — пояснил лидер проекта Линар Гарифуллин.

Главным отличием часов-тонометра от «умных» часов, по его словам, является то, что данные последнего устройства в медицинских целях использовать нельзя и встроить их в медицинскую экосистему невозможно.

В данный момент разработчики создают прототип устройства. Первую партию приборов планируется выпустить в 2024 году.

