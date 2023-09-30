В МВД назвали число российских паспортов, выданных в новых регионах

Около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились за получением паспорта гражданина РФ. За год на новых территориях выдано в общей сложности более 2,2 млн российских паспортов, сообщили в пресс-службе МВД.

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«В период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина РФ. В общей сложности, начиная с 2019 года, основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. Всего за получением паспорта обратились порядка 83% проживающих в них граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, по данным МВД, развернуто порядка 150 временных пунктов приема и выдачи документов, работают также выездные мобильные офисы для инвалидов и граждан, проживающих в отдаленных местностях. Кроме того, в новых регионах функционируют 28 регистрационно-экзаменационных подразделений для оказания госуслуг по линии ГИБДД. На местах перерегистрировано уже более 277 тыс. транспортных средств и выдано более 363,5 тыс. российских водительских удостоверений.

