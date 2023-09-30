Владивосток: новая точка притяжения делового туризма

Состоявшийся во Владивостоке восьмой Восточный экономический форум — это своего рода «ПМЭФ с азиатским уклоном». «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» — так звучала тема ВЭФ-2023, прошедшего во второй декаде сентября.

При этом сам форум стал мероприятием, которое явно ведет принимающий его город, Владивосток по тому самому пути процветания. Это и реклама города, и событие, привлекающие множество гостей. Подводя итоги ВЭФ, его организатор, Фонд «Росконгресс» сообщил, что в 2023 году участие в форуме приняли более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий.

Ковид показал, где болит

Больше было только в 2019 году, богатом на рекорды в самых разных отраслях. В том числе — и туристической. Тогда перед Приморьем открылись новые горизонты.

«В допандемийный период (2019 год) Приморский край занимал 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу иностранных туристов на 1000 жителей региона. Всего в 2019 году его посетило более 5 млн человек, из которых 1,9 млн — иностранные граждане. А сам Владивосток еще в 2016 году входил в десятку самых популярных городов России среди туристов (занимая 8 место) и был признан самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма. Кроме того, столица Приморского края занимала лидирующие позиции в сегменте конгрессных и выставочных мероприятий», — рассказывает к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и географии РУДН Татьяна Крейденко.

Однако начавшийся было взлет осадила пандемия. Она катком прошлась по туристической отрасли всего региона. По данным того же Росконгресса, доход в бюджет Приморского края от туризма в виде прямых налогов снизился с 4 млрд руб. в 2019-м до 1,29 млрд руб. по итогам 2021 года, доля туриндустрии в валовом региональном продукте сократилась с 5,9% до 1%.

При этом потери в туристическом потоке коснулись как внешнего контура (иностранные туристы), так и внутреннего (российские туристы). Восстановление отрасли в 2022 г. шло медленнее, чем в традиционных туристических регионах страны (Краснодарский край, Калининградская область и т.д.). Так, в 2022 году с туристической целью весь Приморский край посетили около 2,5 млн чел.

Ковид помог выявить «тонкие места». Как отмечает Татьяна Крейденко, одной из актуальных проблем развития отрасли стало недостаточное развитие туристической инфраструктуры: особенно в сегментах «средний», «выше среднего» и «высокий». Не все предприятия отрасли смогли сохранить свою деятельность в пандемийный период: места размещения и сфера общепита сократились на 40-50%.

Эпоха возрождения

К счастью, руководство региона не склонно прикрывать глаза розовыми очками — оно осознает, в чем проблема, и ищет пути решения. В рамках преференциальных режимов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток, в туристической отрасли Дальнего Востока реализуются 307 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 154 млрд рублей. Причем весомая доля этих средств — частные инвестиции. Значительная часть проектов касается средств размещения.

Из радостных событий: недавно открылся отель премиум-класса Vladivostok Grand Hotel & SPA 5* — «единственная пятизвездочная гостиница, расположенная в центре Владивостока на берегу бухты Золотой Рог», — отмечает Татьяна Крейденко.

Открытия отеля такого уровня явно ждали — во время проведения ВЭФ-2023 в нем было забронировано 95% номеров. Проект получился уникальный. Гостиница полностью отвечает запросам клиентов из «высшей ценовой категории», как по номерному фонду, так и по конференц-опциям (к услугам гостей залы-трансформеры, видовая площадка, банкетный зал). Все это сочетается с эксклюзивным дизайном, основанным на русском колорите. И с концепцией «Роман с Японией и русская душа».

Правда, за японскую часть должен был отвечать гостиничный бренд OKURA Hotels & Resorts, но с учетом геополитической ситуации отель открылся под новым именем. Годы подготовки помогли сохранить философию гостеприимства Страны восходящего солнца — «Омотэнаси».

В следующем году город ждет еще одно большое открытие — многофункционального комплекса Burny (Бурный). Новый отель на его базе, RODINA Residences, уже работает в тестовом режиме, идет благоустройство территории, постепенно запускается инфраструктура.

Как расширить горизонт

Уже запущенные объекты и те, которые пока еще только планируются, безусловно будут востребованы. Приморье уже вернулось на траекторию роста. В 2023 году оно уже заняло лидирующие позиции по росту турпотока в России — +44% к 2022 году. Растут и другие регионы Дальнего Востока: Сахалинская область и Якутия прибавили по 30%, Хабаровский — 29%, Камчатский край — 26%, Амурская область — 24%.

Правда, половина туристов — жители соседних регионов, выбравших вместо отдыха в странах АТР и Таиланде знакомство с красотами Дальнего Востока. Отметим и то, что 7% путешественников приходится на Москву.

По словам Татьяны Крейденко, есть ряд факторов, которые затрудняют наращивание потока туристов из центральных регионов страны. Так в 2020 году Ростуризм запустил программу туристического кешбэка, что могло несколько смягчить потери туристической отрасли, активизировав поток туристов. Но Владивосток, как и весь Приморский край, находился в более проигрышной позиции, чем регионы европейской части России, ведь размер возвращаемой суммы не превышал 20 тыс. руб., что в общем объеме затрат на турпоездку на не столь уж близкий Дальний Восток не играл заметной роли.

«И это в условиях с минимальным круглогодичным потоком иностранных туристов, тогда как российские туристы предпочитают летний период (июнь-октябрь). В это время они выбирают пляжный отдых на берегу Японского моря. В 2022 году обозначилась некая надежда на исправление ситуации — появилась возможность бронировать отели и санатории напрямую через их системы по программе повышенного кешбэка (40 тыс. руб.). Но в 2023 году программа не была открыта», — отмечает доцент кафедры региональной экономики и географии РУДН.

При этом Владивосток продолжает делать ставку на развитие делового туризма. И речь идет не только о ВЭФ.

Ежегодно в октябре там проходит Русский MeetUp (бывший Дальневосточный форум информационных технологий) — главное место встречи ИТ-специалистов Дальнего Востока и стран АТР. В мае проводится Тихоокеанский туристский форум и тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (Pite). А в июне — Дальневосточный медиасаммит (отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, впервые прошла во Владивостоке в 2014 году).

«Потенциал Владивостока в развитии туристической отрасли (в том числе, в рамках событийного туризма) — огромен. У города замечательный опыт проведения фестивалей: Фестиваль тайги, задуманный как демонстрация уникальности и ценности Уссурийской тайги и включающий в себя гастрономическую, туристическую и событийную части; Международный фестиваль «Держи краба!», Международный фестиваль джазовой музыки, фестиваль корюшки, неделя моды и стиля Pacific style week, Международный фестиваль телевизионных фильмов и программ “Человек и море” и многое другое — столице Приморья есть что предложить и чем заинтересовать туристов разных целевых групп», — резюмирует Татьяна Крейденко.