«Заплати себе самому»: финансист назвал пять правил управления финансами в кризис

В период потрясений людям свойственно принимать опрометчивые финансовые решения: скупать валюту, гречку и сахар, а также снимать сбережения с банковских карт. Такие действия только усугубляют проблемы с личным капиталом, считает основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. В интервью «Газете.Ru» он назвал пять правил грамотного управления личными финансами в кризис.

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Главным правилом, по мнению Хорошева, является планирование личного или семейного бюджета. Он посоветовал анализировать доходы, расходы и вести финансовый дневник. Второе его правило — откладывать по 10% с дохода для формирования финансовой подушки безопасности.

«Сначала лучше разместить деньги под процент в любом банке. Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий. Важно помнить про принцип pay yourself first или "заплати себе самому". Согласно этому правилу, стоит откладывать средства на сбережения или инвестирование сразу после получения дохода, а не после того, как вы покрыли все счета и задолженности», — пояснил Хорошев.

Третьим правилом он назвал самостоятельный контроль кредитной нагрузки. На погашение займов должно уходить не более 30% общего дохода семьи, уточнил эксперт. При этом, в случае трудной финансовой ситуации он посоветовал активнее прибегать к рефинансированию и кредитным каникулам.

Контроль кредитов финансист выделил в отдельное, четвертое, правило. Последним, но не менее главным, он назвал сохранение спокойствия. Только не поддавшись панике, по его словам, можно рационально проанализировать случившееся и принять верные финансовые решения. В качестве антипримера он привел ажиотажный спрос на гречку, сахар и валюту, который случился в начале пандемии в 2020 году и повторился в феврале 2022-го.



