5 ярких театральных премьер осени

Театр Пушкина (Филиал. Сытинский пер. 3, к. 5)

Спектакль «Лес»

«Лес» – совместный проект Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ, который даёт студентам мастерской Евгения Писарева уникальную возможность показать свой первый дипломный спектакль на профессиональной сцене.

О чём может быть молодежный спектакль? Конечно, о любви. Определяя, на что готовы пойти герои в погоне за мечтой, ребята будут хулиганить, экспериментировать и попытаются по-новому взглянуть на известный сюжет Островского.

Когда: 3 и 4 октября

Арт-платформа (Георгиевский пер., 3)

Спектакль-концерт «Лина-Марлина»

Когда: 16 и 17 сентября

Спектакль-концерт о поиске себя и своего призвания, дружбе вопреки стереотипам, отношении «отцов и детей», борьбе света и тьмы внутри каждого из нас. История русалки вдохновит людей не бояться тёмных вод этого мира и плыть навстречу своей мечте.

В подводном городе рождается русалка, одарённая прекрасным голосом и необычными синими волосами. Став подростком, она решает воплотить мечту – петь свои песни. Но родители, боясь за безопасность любимой дочери, заставляют её гасить свою яркую индивидуальность.

Русалка принимает решение покинуть родной город и оказывается в тёмных водах, населённых монстрами…

Когда: 16 и 17 сентября

Спектакль «Приношение Рахманинову», Театр Вахтангова (Арбат, 26)

Народная артистка России, обладательница театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот», Юлия Рутберг и Оркестр имени Н. П. Осипова под руководством народного артиста России Владимира Андропова, представят живой портрет великого русского композитора С. В. Рахманинова, пройдя по основным вехам жизненного и творческого пути мастера.

Гениальные творения великого русского композитора в той или иной степени на слуху у каждого. Но что мы знаем о Рахманинове как о человеке? Об увлеченности, присущей ему во всём, будь то музыка или езда на автомобиле, любовь, семейная жизнь, управление поместьем, воспитание дочерей, а позже – тоска по родине, помощь голодающим музыкантам и всем, кому он мог помочь, а ещё – ненависть к фашизму и желание Победы своей далёкой, страдающей, любимой России…

Когда: 24 сентября

Спектакль «Маскарад», Театр Российской Армии (Суворовская пл., 2)

Предстоящая премьера драмы Михаила Лермонтова «Маскарад» в постановке режиссёра Нины Чусовой – настоящее событие театрального сезона. Её спектакли отличает особый авторский почерк, выразительность художественного языка, тонкая работа с авторским текстом.

Дворянин Евгений Александрович Арбенин, сильный и волевой человек, профессиональный игрок в карты, решает оставить прежний образ жизни и начать степенную жизнь. Но не так легко уйти от Судьбы.

Когда: 28 и 29 сентября

Спектакль «Здесь дом стоял», РАМТ (Маленькая сцена. Театральная пл., 2)

Первой премьерой нового сезона в РАМТе станет документальный спектакль Марины Брусникиной «Здесь дом стоял», в котором история нашей страны возникает из живых рассказов актёров старшего поколения о доме, быте и любимых вещах, когда-то их окружавших и сопровождавших. Всё пространство Маленькой сцены превратится в большую многокомнатную квартиру, куда зритель придёт в гости к старожилам театра.

Когда: 11, 12 и 14 сентября