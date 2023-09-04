Aramco нацелилась на новый рекорд

Wall Street Journal сообщила о планах Saudi Aramco продать, возможно, даже до конца 2023 года акций на рекордные 50 млрд долларов со ссылкой на свои источники в Эр-Рияде. В случае успеха операции это будет крупнейшая в истории продажа акций. Сообщается, что бумаги саудовского нефтегиганта будут реализованы на столичной фондовой бирже Tadawul, и что решение об этом было принято после нескольких месяцев консультаций и совещаний. Столь тщательная проработка потребовалась для того, чтобы защитить Aramco от потенциальных юридических проблем, которые могли бы возникнуть, если бы компания провела бы листинг на иностранной бирже.

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Окончательное решение о дате продажи, похоже, еще не принято, но не исключено, что она может состояться в этом году.

Саудовский нефтяной гигант не первый раз собирается провести IPO, но раньше предложения или отзывались, или уменьшалось количество предлагаемых на продажу акций. Инициатором публичного предложения акций является кронпринц Мохаммед бен Салман (МБС), который уже не первый год является при сильно больном отце фактическим правителем крупнейшего арабского королевства и который известен грандиозными планами.

Причин для предыдущих отмен IPO Aramco на Нью-йоркской фондовой бирже довольно много. Это и сомнения в правильности оценки компании, и риски, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и действующий в США закон «О правосудии в отношении спонсоров терроризма» (JASTA), и нежелание Эр-Рияда раскрывать информацию об объемах добычи, экспорта, резервах и т.д. и многое другое. В результате МБС пришлось проводить IPO Aramco на саудовской бирже Tadwul. 11 декабря 2019 года началась продажа 1,5% акций нефтяной компании, хотя кронпринц обещал продать 5%. Но даже при трехкратном снижении размещение принесло 25,6 млрд долларов и стало рекордом, который и может побить готовящееся размещение. Затем была еще одна продажа, в результате которой акций было продано на 29,4 млрд долларов.

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Рыночная капитализация Saudi Aramco составляет 2,25 трлн долларов. За 8 месяцев 2023 года ее акции выросли в цене на 19,6%. Компания в основном принадлежит государству и поэтому считается государственной.

Кстати, продать акции на 50 млрд долларов в Эр-Рияде собирались еще в прошлом году, но тогда посчитали условия на рынке невыгодными. Все деньги от продажи акций поступают в суверенный инвестиционный фонд КСА Public Investment Fund (PIF), в котором находится порядка 700 млрд долларов. В прошлом году у PIF были убытки в размере 58,5 млрд риалов (15,6 млрд долларов)

Кстати, в августе Aramco объявила о выплате дополнительных дивидендов в размере почти 10 млрд долларов. Большая часть их достанется правительству. Вообще же в 2022-23 годах ожидается выплата дивидендов в размере 153 млрд долларов.

PIF также сообщил о 38-процентном снижении прибыли Фонда во втором квартале этого года в годовом выражении до 112,81 млрд долларов. В первом квартале прибыль была 161 млрд долларов.