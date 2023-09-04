Частные застройщики в Германии два года не будут строить жилье

Бизнесмены и экономисты все чаще призывают федеральное правительство ФРГ помочь оказавшемуся в кризисе немецкому строительному сектору. Количество банкротств среди крупных строительных компаний быстро растет. Немецкие строители столкнулись с идеальным штормом в виде роста учетной ставки, удорожания строительных материалов, дефицита квалифицированных рабочих и снижения спроса на новую недвижимость, который привел к финансовым проблемам в отрасли.

«Мы находимся в конце 10-15-летнего бума на рынке недвижимости, — цитирует Financial Times директора Кильского института мировой экономики Морица Шуларика.— В разгаре финансовый цикл, в результате которого каждый день новый застройщик объявляет о банкротстве… Старые схемы финансирования перестали действовать».

Среди застройщиков, обанкротившихся в последние недели, к примеру, три компании из Дюссельдорфа: Gerch, Centrum Group и Development Partner, а также мюнхенская фирма Euroboden, Project Immobilien Gruppe из Нюрнберга и другие компании. В то же самое время такие крупные компании, владеющие и управляющие объектами недвижимости, как Vonovia и Aroundtown, объявили о больших списаниях активов.

«Со ставкой, которая растущей такими ошеломительными темпами, множество (строительных) проектов становятся убыточными, — жалуется глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фуэст. — Спрос в жилищном строительстве обрушился».

Многие эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в строительной отрасли Германии.

«Цены растут, — объясняет Дирк Салевски, который возглавляет Немецкую ассоциацию независимых компаний, занимающихся недвижимостью и жильем (BFW). — Думаю, будет расти и число банкротств на рынке. Чем больше долгов, тем более уязвима компания».

Кризис в очередном секторе экономики Германии — строительной отрасли стал очередной головной болью для канцлера Шольца. Он обещал во время избирательной кампании строить по 400 тыс. квартир в год, но в прошлом году было построено на четверть меньше плана — 295,3 тыс. квартир. Специалисты считают, что в этом году жилья будет сдано еще меньше. Берлин пытается помогать отрасли. На двухдневном совещании правительства, которое прошло на прошлой неделе в Мезеберге, что под Берлином, министры во главе с канцлером Олафом Шольцем договорились о снижении корпоративных налогов на 7 млрд евро. В пакет помощи входят и меры по амортизации инвестиционных затрат в строительной отрасли. По словам федерального министра строительства Клары Гейвиц, меры должны «встряхнуть» строительство жилья. Однако Салевски считает, что это всего лишь «капля в океане». Эти меры не решают дефицита ликвидности, главной проблемы отрасли, объясняет президент Центральной федерации строительной индустрии Германии (HDB) Тим-Оливер Мюллер.

Мюллер призвал банки выдавать покупателям недвижимости больше кредитов с низкими ставками, ослабить жесткие энергетические стандарты для новых зданий и смягчить ограничения по инвестициям для строительных ассоциаций, чтобы помочь закончить строительство уже начатых объектов. Он надеется, что Шольц прислушается к его предложениям на совещании по строительству, которое должно пройти в его канцелярии во второй половине сентября.

Внимание, уделяемое строительному сектору в Берлине, объяснимо. Доля строительной отрасли в ВВП Германии составляет 12%, в ней занят почти миллион человек. Не удивительно, что его считают одним из важнейших в экономике ФРГ. Однако сейчас строительная отрасль, похоже, надолго увязла в рецессии. Достаточно сказать, что в первой половине 2023 года было сдано лишь 135,2 тыс. квартир, на 27% (50,6 тыс.) меньше, чем в январе-июне 2022 года.

По данным Ifo, в июле 40,3% строительных компаний жаловались на снижение количества заказов. 18,9% жаловались на закрытие ряда проектов, а 10,5% - на финансовые трудности.

Шуларик призывает федеральное правительство вмешаться и помочь сектору.

«Частные застройщики в следующие пару лет не будут строить жилье, — говорит он. — Это значит, что государство, муниципалитеты, общественный сектор обязаны вмешаться и финансировать строительство. Нам очень сильно нужны новые квартиры. Нужна не краткосрочная финансовая помощь, а средняя или долгосрочная программа роста».