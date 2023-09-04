Доля активных инвесторов в России увеличилась впервые за год

В апреле-июне число клиентов на брокерском обслуживании в России достигло 26 миллионов, а стоимость их активов выросла до 8 трлн рублей. Впервые за последние 12 месяцев увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций, говорится в «Обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Увеличение доходов населения и рост рынка акций в II квартале 2023 г. поддержали интерес инвесторов к фондовому рынку. В свою очередь, росту рынка акций способствовали ожидания дивидендных выплат крупными эмитентами и повышенные инфляционные ожидания населения. Нетто-взносы на брокерские счета были существенными, а средний размер портфеля вырос с 1,4 до 1,8 млн рублей», — говорится обзоре ЦБ.

Регулятор также отметил, что доходность большинства крупных стандартных стратегий за последний год оказалась выше, чем у депозитов. В результате стоимость активов розничных инвесторов достигла 1,6 трлн рублей, а средний размер портфеля увеличился с 1,7 до 1,9 млн рублей.

