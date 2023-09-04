«Дубровский». Премьера

«Дубровский» – совершенно нескучная классика. В интерпретации Ирины Пахомовой разбойничий роман превращается в музыкальную драму, пропитанную авантюрным духом. Известные всем события раскручиваются по спирали, и каждое оказывается роковым.

Красочные картины русского помещичьего быта с его особенностями и изъянами, калейдоскоп неоднозначных личностей, каскад запоминающихся мелодий – всё это увлекает и приковывает внимание. Как и два века назад, сегодня актуально звучат затронутые в пушкинском романе темы: защита человеческого достоинства, болезненная социальная несправедливость, духовное насилие, конфликт отцов и детей и, конечно же, любовь, жертвенность и прощение.

Спектакль «Дубровский» – второе обращение Ирины Пахомовой к русской классике в «Театре Терезы Дуровой». И в первой постановке «На бойком месте» по пьесе А.Н.Островского, и в её новой работе под прицелом – необузданные нравы века и яркие темпераменты героев. Отобразить эпоху, сплетение светского характера и народного колорита пушкинского произведения призваны не только авторский язык и визуальное оформление, но музыка в стиле этно-фьюжн, ставшая характерной чертой спектаклей режиссёра.

Ирина Пахомова, режиссёр: «Текст «Дубровского» очень сжат, страстен, стремителен, с невероятным количеством событий, мгновенно развивающимся действием. Покровское с псарней на 500 собак, охота, медвежья травля, бунт, при котором сгорает Кистенёвка, зимние поля, обгорелый лес, храм, станция, где меняют лошадей… Такие масштабы, казалось бы, способно показать только кино. То, что Пушкин с его лаконизмом умещает буквально в 3-4 строки, требует напряжения всех сил и возможностей театра. Это большой вызов для нас – но мы его приняли. И нашли способ визуализации, который делает язык произведения современным. В то же время мы старались придать пушкинской прозе звучание поэзии. Поэтому на протяжении спектакля текст будет растворяться в музыке, исполняемой оркестром вживую на этнических и современных инструментах».

Тереза Дурова, художественный руководитель театра: «В наш театр приходит подрастающее поколение, и мы хотим, чтобы в репертуаре появлялись русские авторы, важно знакомить наших зрителей с красотой русской литературы, глубиной и философией русской культуры.

А.С.Пушкин в этом смысле, действительно, наше всё. Его произведения дают возможность говорить на важные сегодня темы через человеческие поступки, любовь, энергетику. А «Дубровский» – квинтэссенция того, что нам нужно для диалога со зрителями. В этом романе очень мощный чувственный ряд, его события крайне эмоциональны.

Предательство, убийство, пожар, любовь – испытания, проходя через которые, герой начинает лучше понимать природу себя и своих поступков. Становясь свидетелями событий, происходящих на сцене, зрители переживает яркие эмоции, которые, возможно, помогут разобраться и с личными ситуациями. Ведь русская классика – это бездонный кладезь характеров, жизненного опыта и житейской мудрости. Кроме того, Пушкин дарит нам чистоту русской речи. Его надо слушать и слышать. Ирина Пахомова прекрасно работает с текстом, она умеет, не меняя слов автора, «переводить» язык того времени на современный, понятный, близкий сегодняшней публике, делает его доступным для восприятия. И наша задача состоит в том, чтобы зрители, придя домой после спектакля, захотели перечитать всего Пушкина».

Продолжительность: 2 часа (с антрактом)

Даты ближайших показов: 15.09; 06.10; 20.10;