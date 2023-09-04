Миллион электронных документов подписали на Портале поставщиков

Заказчики и предприниматели подписали на Портале поставщиков Москвы с 2020 года более 1 миллиона универсальных передаточных документов (УПД). По самой минимальной оценке, это позволило сэкономить порядка шести тысяч пачек бумаги для печати – это примерно 350 деревьев.

Как подчеркнул вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, онлайн-взаимодействие между заказчиками и поставщиками позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, повысить прозрачность сделок.

За счет электронного документооборота поставщикам нет необходимости вручную создавать документы и направлять их в бумажном виде заказчикам. Заказчика же не нужно тратить время на перенос данных в платежные или бухгалтерские документы. Все необходимые сведения автоматически собираются на Портале поставщиков в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы.

Исполнитель контракта одним кликом отправляет заполненный УПД заказчику, а не везет в распечатанном виде, тратя на это время и деньги, пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Отслеживать статус документа можно в личном кабинете., не делая лишних звонков.

Универсальный передаточный документ служит одновременно счетом-фактурой и актом приема-передачи. В личном кабинете он может быть подписан электронной подписью направлен в бухгалтерскую систему заказчика. После чего инициируют прием товара, постановят на учет и оплатят оказанную услугу.

Как рассказал замруководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев, помимо этого на портале пользователи могут воспользоваться API-сервисом. Для бизнеса этот сервис упрощает оформление универсального передаточного документа, благодаря которому пользователям достаточно оформить документ в системе бухучета своей компании, а затем автоматически передать его на портал.