Нигерия пошла на неожиданные дипломатические шаги по всему миру

О немедленном отзыве всех нигерийских послов в Абуджу, столицу Нигерии, со ссылкой на официальное сообщение в соцсети сообщило агентство Reuters. Такое решение принял президент этой страны Бола Тинубу.

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Повод для отзыва дипломатов, впрочем, не чрезвычайный. «Президент хочет обеспечить эффективность и качество мирового уровня предоставляемых (дипломатических) услуг», - говорится в твите президентского пресс-секретаря Аджури Нгелале в соцсети Х (бывший Twitter).

Отзыв послов Нгелале назвал «полным», но с исключениями: продолжат работу постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке, где в конце месяца открывается Генеральная ассамблея ООН, и в Женеве. Всего же у Нигерии 109 дипломатических миссий: 76 посольств, 22 высокие комиссии и 11 генеральных консульств.

Скорее всего, причина отзыва в заявлении Нгелале действительно раскрыта: послов и прочих дипломатов отозвали для повышения эффективности и качества их работы.

71-летний Бола Тинубу известен, как самый большой реформатор в самой многонаселенной стране Африки едва ли не за всю историю ее независимости. Нигерию он возглавляет всего лишь без малого полгода.

«Радовать» нигерийцев Тинубу начал прямо на инаугурации, заявив, что его первым подписанным указом стала отмена субсидий на топливо. Он пообещал контролировать цены, но слово не сдержал.

В итоге отмена субсидий спровоцировала более чем двукратный скачок цен на бензин, который, естественно, потянул за собой цены на все предметы первой необходимости, включая продукты питания. Президент Тинубу попытался успокоить нигерийцев, заявив, что отмена позволит сэкономить «триллионы найр» (денежная единица Нигерии) и что эти деньги пойдут на реформы в экономике.

Бола Тинубу на правах главы самой крупной и развитой страны одного из макрорегионов континента возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) — название, в связи с недавним переворотом в Нигере сейчас часто мелькающее на страницах газет. Судя по сообщениям последних, ЭКОВАС готовит военное вмешательство во внутренние дела Нигера, хотя Тинубу утверждает, что хочет решить проблему мирным путем.

Бола Тинубу планирует провести переговоры с лидерами Бразилии, Индии, Южной Кореи и Германии на саммите G20, который состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. А также собирается отправиться на Генассамблею ООН, которая откроется в Нью-Йорке 20 сентября, где хочет встретиться с президентом Байденом.

Сейчас, похоже, у Бола Тинубу дошли руки и до внешнеполитического ведомства Нигерии, работой которого он, судя по принятому решению — надо сказать неожиданному и радикальному — мягко говоря, не очень доволен. Аджури Нгалеле также сообщил, что решение о полном отзыве послов президент принял после «тщательного изучения» ситуации в нигерийских посольствах, комиссиях и консульствах.

Кстати, отзыв и очень вероятная замена посла Нигерии в России, как сообщило посольство России в Нигерии, не скажется на отношениях между двумя странами.

«При правильном и качественном межгосударственном диалоге такие события, как временное отсутствие посла или его замена, никак не влияют на сами отношения», — считают в российском посольстве в Абудже. Судя по заявлению, именно как таковые и оценивают там отношения.