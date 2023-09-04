Охране труда начали обучать в Московской технической школе

Специальное направление охраны труда появилось в «Московской технической школе» (МТШ). Сотрудникам промышленных предприятий столицы доступно 13 курсов повышения квалификации этого направления, сообщил 4 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Проект "Московская техническая школа" постоянно развивается: открывает курсы подготовки и новые направления, проводит конференции, вебинары, привлекает больше партнеров. Так, появилось спецнаправление "Охрана труда", которое призвано подготовить специалистов в этой области и в сфере комплексной безопасности сотрудников организаций. Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, которые помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях», — рассказал Владислав Овчинский.

Учащихся МТШ обучат передовым технологиям безопасности персонала на производствах. В числе курсов, запущенных в рамках нового направления, — «Техносферная безопасность», «Специалист в области охраны труда», «Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления», «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I–IV классов опасности» и другие. Как уточнили в правительстве столицы, курсы подготовили в партнерстве с несколькими вузами: Московским техническим университетом связи и информатики), Московским политехом, Университетом МИСИС, Московским авиационным институтом и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Выпускникам курсов выдадут удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

«Поскольку жизнь человека – самая большая ценность, программы направления "Охрана труда" необходимы и особенно актуальны на производственных предприятиях, где происходит непосредственное взаимодействие специалистов с машинами и станками. Разработанный нами курс "Специалист в области охраны труда" повысит компетенции промышленника в части профилактики несчастных случаев, а также наделит его знаниями для предупреждения развития профессиональных заболеваний», – прокомментировала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ Плеханова Юлия Коваленко.

Правительство Москвы запустило МТШ в 2021 году, чтобы повысить квалификацию инженеров, помочь оптимизировать производственные процессы и развивать промышленный потенциал. На данный момент МТШ выпустила уже более 1,2 тыс человек по редким специальностям.