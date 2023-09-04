Президентом Габона на время переходного периода стал генерал Брис Олиги Нгема

Пост президента Габона на время переходного периода занял генерал Брис Олиги Нгема.

Как пишет «Интерфакс», новый глава государства был приведен к присяге Конституционным судом страны. По словам Олиги Нгемы, передача власти гражданскому правительству будет осуществляться постепенно, чтобы «не повторить прошлых ошибок».

Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о свержении президента Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок. По словам мятежников, Ондимба находится под домашним арестом, его сын взят под стражу; обоих обвиняют в коррупции, измене, хищениях и других преступлениях. Военные призвали население страны к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

Франция, чей колонией ранее был Габон, и ряд западных государств осудили переворот.

Генерал Нгема пообещал провести «свободные, прозрачные, честные и мирные выборы», не уточнив, когда именно они состоятся, передает агентство. Он добавил, что перед повторными выборами необходимо провести референдум по вопросу принятия новой конституции.