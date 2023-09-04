Производитель полезных сладостей из Москвы нарастил выпуск продукции почти на 40%

Московская компания bob, выпускающая полезный шоколад и другие сладости, в январе-июле 2023 года увеличила объемы их производства почти на 40% до 920 тыс шт, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 4 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня в отрасли пищевой промышленности Москвы работает свыше 250 предприятий. Они поставляют на рынок широкий спектр продуктов питания, в том числе для тех, кто следит за фигурой. Так, столичная компания "Полезный шоколад" за 7 месяцев 2023 года увеличила выпуск шоколада и сладостей с полезным составом почти на 40% год к году. За счет роста ассортимента и рынка сбыта, модернизации оборудования ей удалось изготовить около 920 тыс единиц продукции», — рассказал Владислав Овчинский. По его словам, в 2023 году компания планирует произвести более 1,8 млн единиц продукции по сравнению с 1,1 млн годом ранее.

Компания выпускает натуральные сладости с 2018 года, в том числе шоколад, батончики, пасты и другие десерты. В их составе нет консервантов, химических добавок, пальмового масла и заменителей какао. «Мы стараемся создавать продукты по авторским рецептам и только с честным и полезным составом. С каждым годом придерживающихся принципов здорового питания становится все больше. Поэтому мы продолжим активно развиваться в этом направлении для закрытия потребности рынка в таких изделиях», — прокомментировал генеральный директор компании Сергей Разин.

Всего в столице работает более 4 тыс промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тыс человек.