Путин оценил переговоры с президентом Турции как конструктивные

Переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, рассмотрены все ключевые вопросы, заявил Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, Москва была и будет надежным и ответственным поставщиком; за восемь месяцев этого года РФ экспортировала в Турцию более 10 млрд кубометров газа, сказал президент. Россия готова поставлять газ через Турцию и в другие страны, подчеркнул глава государства.

Доля доллара и евро в расчетах между двумя странами снижается, растет доля нацвалют, отметил также Путин.

Говоря о новых мирных инициативах по Украине, президент РФ указал на то, что с Москвой их никто не обсуждал, а предыдущие Киев выбросил «на свалку». При этом Россия никогда не отказывалась ни от какого посредничества по урегулированию украинского кризиса, уточнил он.

Также президент в очередной раз прокомментировал результаты так называемого украинского контрнаступления, передает «Интерфакс». На вопрос, можно ли говорить о пробуксовке, Путин ответил: «Это не пробуксовка, это провал».

«Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что и дальше будет именно так», — заявил он.

Эрдоган пригласил Путина в ближайшее время посетить с визитом Турцию. «В самое кратчайшее время жду вас у себя», — сказал турецкий лидер, прощаясь с российским коллегой.

Путин принял приглашение, пишет агентство. «Спасибо, дорогой друг», — сказал он.